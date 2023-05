Maltempo: Bonaccini, ‘chiesto stato di emergenza, faremo stima danni’**

MeteoWeb

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il tempo sembra migliorare e speriamo di uscire domani dall’emergenza più pesante. Non abbiamo precedenti storici, è l’intensità” di pioggia “più alta mai registrata”. Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, a Controcorrente su Rete4. “Consiglio tutti i cittadini di ascoltare quello che dice la Protezione civile. L’80enne che è morto aveva superato” una zona off limits “ed è annegato”.

“Ho chiesto lo stato di emergenza e il ministro Musumeci” si è subito attivato. Bonaccini ha ringraziato per la vicinanza il presidente Sergio Mattarella, la presidente Giorgia Meloni e tanti colleghi presidenti di regioni che hanno offerto aiuto e sostegno. “Una volta ottenuto lo stato di emergenza, appena possibile faremo il conto dei danni”.