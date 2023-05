Maltempo: Corrado (Pd) sbotta sui social, ‘ci chiamate gretini ora tacete, sono arrabbiata’

MeteoWeb

Roma, 19 mag (Adnkronos) – “Abbiate la decenza di tacere”. Annalisa Corrado si fa sentire sui social. L’ingegnera e attivista ecologista che Elly Schlein ha chiamato nella segreteria del Pd affidandole la delega alla Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 prende spunto dalla prima pagina che ‘il Manifesto’ a dedicato all’Emilia Romagna in ginocchio causa maltempo (“Tempo scaduto”) rivendica le sue posizioni in fatto di clima.

“Abbiate la decenza di tacere. Voi che ci chiamate ‘gretini’ e che usate ‘Cassandra’ come un insulto, voi che invitare i negazionisti a portare le loro tesi antiscientifiche per fare audience e per scatenare le risse che vi piacciono tanto”, scrive la Corrado in un thread su Twitter. “Voi che deridete la scienza e chi pretende che venga ascoltata, voi che ci avete sempre detto che le emergenze sono altre, che ci vuole benaltro, che siamo velleitari e poco pragmatici, dall?alto delle vostre competenze dell?auto-proclamata università dell?arroganza?”, scrive ancora la dirigente del Pd concludendo: “Ecco. Abbiate la decenza di tacere”.

Ad un utente che commenta i suoi post, la Corrado poi scrive: “Guardi indietro nella mia storia personale e capirà cosa intendo. Ne ho fatto la mia vita professionale e da attivista da 25 anni, tanto per me sono temi importanti. Sciacallo è chi si butta cinicamente su un tema pro domo sua. Io sono esausta. E molto arrabbiata”.