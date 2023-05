Maltempo: De Maria e Merola (Pd), ‘bene primo dl, ora non si perda tempo’

MeteoWeb

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Siamo in costante contatto con la Regione e con i comuni colpiti dalla emergenza della alluvione, in particolare della Città Metropolitana di Bologna che rappresentiamo in Parlamento. Bene il primo decreto del Governo e la collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, in particolare Presidenza del Consiglio e Presidenza della Regione, che fino ad ora si è realizzata”. Così Andrea De Maria e Virginio Merola, deputati Pd.

“Molto importante anche l’ impegno delle istituzioni europee. Ora serviranno certamente nuovi provvedimenti e altre risorse finanziarie. Sottolineiamo la priorità del ripristino della viabilità, gravemente compromessa in molte aree del territorio. Riteniamo si debba verificare anche l’ utilizzo delle risorse del Pnrr”.

“Non si deve poi disperdere la sintonia fra istituzioni. Qualunque strumentalizzazione politica di questa tragedia, anche realizzata attraverso la diffusione di fake news, serve solamente a rendere più difficile il lavoro che ci attende. L’ Emilia-Romagna ha dimostrato con la ricostruzione dopo il terremoto del 2012 come si può e si deve operare. Come parlamentari seguiremo la conversione dei decreti, per rappresentare le priorità che ci verranno indicate sul territorio”.