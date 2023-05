Maltempo Emilia Romagna, nubifragi e grandine nelle zone alluvionate: esondato il Ravone a Bologna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diverse regioni d’Italia, da Nord a Sud, sono alle prese con il maltempo oggi. Grande protagonista la grandine che oggi ha imbiancato città come Firenze, Pesaro e Santa Margherita Ligure. Pioggia e grandine sono tornate anche in Emilia Romagna, colpita da forti temporali. Nubifragi hanno colpito le zone alluvionate, dove martedì 16 torneranno altre piogge alluvionali. Si registrano picchi di 50mm sulle colline romagnole. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti, segnaliamo: 47mm a San Savino, 39mm a Trebbio, Longara, 31mm a Ozzano dell’Emilia, 29mm a Bologna, 28mm a Borgonuovo, 26mm a Villa di Cassano, 22mm a San Giovanni in Marignano, 13mm a Cesena.

Il forte temporale che si è abbattuto nel primo pomeriggio su Bologna e provincia è stato accompagnato da grandine e da raffiche di vento che hanno spezzato rami e alberi. Con la pioggia caduta in città, una delle prime ad allagarsi è stata via Saffi, già teatro di pesanti disagi a inizio mese fa a causa della esondazione del canale sotterraneo Ravone e rimasta chiusa per alcuni giorni. La strada è stata così nuovamente chiusa verso le ore 16. Il corso d’acqua è nuovamente esondato, tornando ad allagare negozi, e cantine nello stesso tratto di strada già colpito in precedenza, mentre un piccolo torrente si è creato vicino all’incrocio con via Vittorio Veneto. L’acqua si è rapidamente ritirata e la strada, dopo circa due ore, è stata riaperta in direzione periferia con un restringimento in prossimità di via del Chiù. Ci sono deviazioni al trasporto pubblico gestite localmente. Hera è stata attivata per la pulizia della strada che, una volta terminata, consentirà la riapertura al traffico in entrambe le direzioni.

Allagamenti sono stati segnalati anche in altre zone della città, in particolare in Via Saragozza. Pioggia forte e grandine anche a Casalecchio, San Lazzaro, Zola Predosa e Anzola Emilia e nella zona appenninica intorno a Sasso Marconi.

Le immagini degli allagamenti a Bologna

Maltempo Emilia Romagna, forte grandinata a Bertinoro

Forte grandinata nel Bolognese, danni alle colture

Una forte gradinata ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Bologna, soprattutto nei territori di Valsamoggia e Castel Maggiore, ricoprendo di bianco le coltivazioni già messe a dura prova dalle violente piogge dei giorni scorsi. Sono stati segnalati danni rilevanti – soprattutto per quanto riguarda la frutta e le colture di bietole, girasole, orzo e grano – anche se per la stima precisa sarà necessario attendere la prossima settimana.

“Purtroppo non ci facciamo mancare nulla in questo periodo: ieri le gelate e l’alluvione, oggi la grandinata, domani chissà cosa accadrà – afferma Guglielmo Garagnani, Presidente di Confagricoltura Bologna -. Confidiamo nel fatto che gli agricoltori si siano assicurati per tempo, ma da una prima ricognizione sui campi la situazione si presenta seria. L’ennesimo evento atmosferico avverso ci conferma come i produttori non hanno più certezze: un presente difficile e un futuro denso di incognite. Alcuni imprenditori agricoli hanno perso intere coltivazioni, mentre altri – complice l’alluvione della scorsa settimana – non possiedono più un’abitazione. Per il momento apprezziamo molto la vicinanza espressa dalle Istituzioni – aggiunge Garagnani – che sono venute a visitare i luoghi maggiormente colpiti e che hanno già attivato i primi aiuti economici di sostegno per il territorio. In ogni caso avremo bisogno di supporto anche per il futuro così da affrontare i danni indotti dal maltempo che si paleseranno in tutta la loro portata nelle prossime settimane. In questo periodo solitamente si eseguono i trattamenti fitosanitari, ma i campi sono inaccessibili e comunque le piogge continue li renderebbero inutili: il rischio è di trovarsi davanti a uno sviluppo anomalo delle fitopatie, sarebbe l’ennesima piaga a cui l’agricoltura dovrebbe far fronte, ormai con il morale a terra e – conclude il Presidente di Confagricoltura Bologna – con le tasche bucate”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto







/