Maltempo Liguria: la grandine imbianca la Val Nervia | FOTO

Il maltempo ha colpito anche oggi la Liguria. Diversi temporali hanno interessato la costa ligure di Ponente e le immediate alture, aiutando contro la siccità. Dopo la devastante grandinata di ieri a Santa Margherita Ligure, la grandine è tornata anche oggi nella regione, questa volta nell’Imperiese. Nel tardo pomeriggio, infatti, una forte grandinata ha interessato l’alta Val Nervia, in particolare l’abitato di Rocchetta Nervina. Il sindaco Claudio Basso sta effettuando un sopralluogo per verificare che non ci siano stati danni. Un manto bianco ha rivestito diverse località dell’entroterra, mentre un breve acquazzone ha colpito Ventimiglia.

Sul fronte piogge, i dati pluviometrici più importanti in Liguria indicano: 32mm a Masone, 27mm a Belpiano, 24mm a Pontori, 22mm a Genova Begato, 19mm a Favale di Malvaro.

