Maltempo: Moretti (Pd), ‘attivare Pnnr, Salvini continua a parlare solo del ponte’

Roma, 22 mag (Adnkronos) – “Come eurodeputati PD abbiamo già chiesto l?attivazione del fondo di solidarietà europeo con 200 milioni da destinare all?Italia. Il problema principale del Pnrr riguarda la messa a terra dei progetti, visto che l?Europa quei soldi li ha stanziati e che ci sono i fondi per mettere in sicurezza il territorio: usiamoli subito senza perdere tempo”. Lo ha detto l?eurodeputata del Pd Alessandra Moretti all’Aria che tira, su La7.

“Mi preoccupa Salvini che continua a parlare di Ponte sullo stretto quando dovrebbe invece occuparsi solo di realizzare le infrastrutture della missione Italia Sicura che il governo gialloverde ha irresponsabilmente smantellato. I progetti ci sono già e pure gli 8.4 miliardi -ha aggiunto-. Il Pd chiede ciò che stanno già domandando i sindaci dell?Emilia Romagna a cui va tutta la nostra vicinanza: mettiamo in sicurezza il territorio e facciamolo subito e bene. Non possiamo continuare con la gestione dell?emergenza, senza prevenirla”.