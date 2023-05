Maltempo, Musumeci: “in Cdm altri 20 milioni per l’Emilia Romagna”

MeteoWeb

“Su richiesta del Ministro Lollobrigida, abbiamo incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo agricolo per raccogliere le loro proposte a fronte dei danni subiti. Abbiamo avuto un colloquio di lavoro in vista del Cdm fissato per martedì 23 mattina sui provvedimenti da adottare in materia tributaria e gli adempimenti legati alle imprese per i rapporti con i loro dipendenti. Si è parlato del rinvio dei termini delle udienze civili e penali. Porterò in Cdm la delibera per estendere gli effetti dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio scorso alla provincia di Rimini, che quindi si aggrega alle altre. Proporrò una ulteriore risorsa a disposizione della regione di venti milioni di euro, quindi una somma che si aggiunge ai primi dieci milioni già deliberati il 4 di maggio“. Lo dichiara il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, in una conferenza stampa al termine del vertice convocato oggi pomeriggio presso il Dipartimento della Protezione Civile a Roma per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna.

In precedenza, Musumeci aveva affermato: “siamo pronti ad un piano nazionale per affrontare le piogge abbondanti e i lunghi periodi di siccità, perché occorre una rilettura del territorio. Lavoreremo con gli altri Ministeri e sarà possibile realizzarlo entro otto mesi o un anno”.

Leo: “sospenderemo gli adempimenti tributari in Emilia Romagna”

“Saranno sospesi termini per adempimenti tributari tanto per le persone fisiche che per le società. Con il ministro Calderoli valuteremo gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta. Dovremo individuare tutti i Comuni interessati dagli eventi calamitosi”. Lo ha detto il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo.