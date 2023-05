Maltempo senza sosta in Piemonte: anche oggi bombe d’acqua, oltre 100mm di pioggia tra val Pellice e val Chisone

MeteoWeb

Continua a piovere intensamente in Piemonte, con forti piogge e temporali addensati sulle Alpi occidentali dalle correnti che spingono le nubi da est verso ovest in questa giornata di giovedì 25 maggio. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto piogge torrenziali su gran parte della Regione: sono caduti 105mm al Colle della Vaccera, 87mm a Barge, 86mm a Perrero, 81mm a Coazze, 78mm a Varisella, 72mm a Paesana, 71mm a Corio, 68mm a Bobbio Pellice e Avigliana, 66mm a Piedicavallo, 60mm a Talucco, 56mm all’Alpe Camparient, 52mm a Domodossola, 50mm all’Alpe Veglia, 48mm a Cursolo.

Queste violente precipitazioni, oltre a provocare gravi danni, stanno continuando ad alimentare l’abbondanza di acqua nelle falde acquifere e nei bacini idrometrici della Regione più colpita dalla siccità dei mesi scorsi e ormai archiviata. Molti corsi d’acqua hanno nuovamente superato i livelli di guardia nelle scorse ore, e il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni con forti temporali pomeridiani sparsi a macchia di leopardo sul territorio regionale.

