Maltempo, Salvini: “Spero per Emilia Romagna che sia un’estate di ripartenza”

“Spero che la Romagna e l’Emilia possano vivere un’estate dal punto di vista della ripartenza, del turismo, della bellezza e della ricchezza senza precedenti nella storia per dare alla popolazione in montagna”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture durante la conferenza stampa, in prefettura a Bologna, per fare il punto sulle conseguenze dell’alluvione che ha colpito la Romagna. “Spero che gli italiani quest’estate possano dare un grande segnale di solidarietà venendo per qualche giorno sulla riviera romagnola”, ha aggiunto.