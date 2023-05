Maternità surrogata: Valente, ‘io contro Gpa, Schlein apra confronto nel Pd’**

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “In quanto senatrice non posso firmare l’appello contro la maternità surrogata visto che i parlamentari sono i destinatari dell’appello, ma lo condivido pienamente”. Valeria Valente, senatrice Pd e già presidente della commissione sul femminicidio, è fermamente contraria alla maternità surrogata. “Una violenza brutale contro le donne”, dice parlando con l’Adnkronos. Ma è altrettanto contraria al ddl Varchi, “bandierina ideologica della destra”. E sollecita una discussione sul tema nel Pd. “La segretaria Schlein ha preso l’impegno ad un confronto, sono certa che lo farà e spero lo faccia molto presto”.

Senatrice Valente, lei è tra i parlamentari del Pd dichiaratamente contrari alla Gpa. Quali sono le sue critiche? “La Gpa è un reato che viole i diritti umani fondamentali come dicono la Cassazione e Corte costituzionale. Io sto nel solo della nostra giurisprudenza. E’ una violenza brutale contro le donne, una pratica inaccettabile che deve continuare a essere un reato nel nostro Paese”.

Il ddl Varchi stabilisce che la Gpa è reato universale. Perchè non lo sostiene? “Perchè è solo una bandierina ideologica della destra. Noi non possiamo decidere per altri Paesi dove è ammessa e lecita la maternità surrogata. Ed è per questo che condivido pienamente l’appello della Rete No Gpa: perchè sollecita gli organismi internazionali a prendere una posizione. Come è stato per la violenza contro la donne con la Convenzione di Istanbul. Quella della destra è una proposta pasticciata dal punto di vista giuridico. Mentre se restiamo nel solco della nostra giurisprudenza troviamo la strada maestra: una legge sulle adozioni rivolta sia a single che alle coppie omosessuali”.

Quindi la sua controproposta al ddl Varchi è una legge sulle adozioni per single e coppie omosessuali? “Questa è la strada maestra. Non il reato universale di maternità surrogata. Rendere più facile il percorso di adozione. Per tutti. Perchè ricordo che chi ricorre alla Gpa sono in stragrande maggioranza coppie eterosessuali che non possono avere figli e solo una percentuale minima di coppie omosessuali. Se è vero, come sostiene la destra, che il ddl Varchi non vuole essere punitivo verso le coppie omosessuali, allora lo ritirino e facciamo una legge sulle adozioni. Sarebbe approvata in pochi mesi. Anche se ci sarebbe un tema mentre noi facciamo questa legge”.

Quale, senatrice Valente? “Quello dei bambini. Perchè mentre noi facciamo una legge nel frattempo il fenomeno della Gpa andrà avanti e cosa si fa di questi bambini? Io non posso ignorare l’appello dei nostri sindaci che non possono esser lasciati soli. Non penso che al trascrizione sia la soluzione ma nelle more…”.

La segretaria Schlein ha una posizione molto lontana dalla sua, si è detta personalmente favorevole alla Gpa. Quale sarà la posizione del Pd quindi? “Bisogna discuterne, aprire un confronto magari in Direzione. La segretaria Schlein ha detto di essere favorevole alla Gpa a titolo personale e si è impegnata con tutti noi a fare una discussione sul tema. Sono certa che manterrà l’impegno, non ho dubbi che il confronto arriverà e spero che si faccia quanto prima”.