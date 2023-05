Mes: Richetti, ‘arriveremo ultimi per ratifica con ennesima magra figura’

MeteoWeb

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Forza Italia ci ha messo dieci mesi per arrivare a dirci che è pronta a ratificare il Mes, ora si tratta di capire quanto ci vuole per Lega e Fratelli d?Italia. Stanno giocando con le parole per arrivare a ciò che è necessario fare. Arriveremo ultimi alla ratifica a cui allegheremo l?ennesima magra figura nei confronti dell?Europa”. Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera.