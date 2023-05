Milano: Aula consiliare Palazzo Marino diventa teatro in ricordo di Giacomo Matteotti

MeteoWeb

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Il teatro in Consiglio comunale, in ricordo di Giacomo Matteotti: martedì 30 maggio, alle 21, l’Aula consiliare di Palazzo Marino si trasformerà in palcoscenico per ospitare lo spettacolo ‘Giacomo (Matteotti) … io il mio discorso l’ho fatto’, rappresentazione teatrale che mette a confronto due degli interventi del deputato socialista in Parlamento: quello del 31 gennaio 1921 e quello del 30 maggio 1924, l?ultima seduta a cui Matteotti partecipò prima di essere assassinato dai sicari fascisti.

Lo spettacolo, promosso dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, rientra nel palinsesto di ‘Milano è Memoria’ ed è proposto dalla rassegna Stanze a cura di Alberica Archinto (www.lestanze.eu) e realizzato dal Teatro dei Borgia (www.teatrodeiborgia.it). In scena l’attrice Elena Cotugno per la regia di Gianpiero Borgia.

“Il 30 maggio di 99 anni fa Giacomo Matteotti teneva il suo ultimo discorso alla Camera dei deputati -ricorda la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi-, un intervento di denuncia, certamente non l’unico da parte sua, delle violenze perpetrate dai fascisti e dei brogli da loro commessi alle ultime elezioni. Per quel discorso, per il suo impegno politico in favore di braccianti e lavoratori e per la sua forte opposizione al fascismo, Matteotti pagò con la vita. Rievocare quelle parole, la sua figura e il suo assassinio, è uno di quegli esercizi storici, politici e morali che fanno bene alla coscienza civica di ogni cittadino democratico e antifascista. Oggi come ieri”. Tra i banchi dell’emiciclo di Palazzo Marino verranno riproposti i discorsi di Matteotti nella loro terrificante verità. L’ingresso è gratuito su prenotazione all?indirizzo memoria@comune.milano.it fino ad esaurimento posti. Sarà comunque possibile seguire la diretta streaming dello spettacolo sulla WebTvRadio del Comune di Milano.