Milano: indagato per omicidio, casa sequestrata, risponde anche di occultamento

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – Omicidio volontario, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere sono i reati per cui è indagato Alessandro Impagnatiello, il compagno di Giulia Tramontano, la 29enne residente a Senago, incinta di sette mesi, di cui si sono perse le tracce da sabato sera. Il fascicolo nelle mani del pm di Milano Alessia Menegazzo si sta velocemente riempiendo di accertamenti, tabulati telefonici, decreti di sequestro di telecamere, pc e cellulari.

L’abitazione in via Novella, a Senago, è stata sequestrata e sarà passata al setaccio dei carabinieri della sezione Scientifica in cerca di eventuali elementi che possano chiarire quanto accaduto sabato sera. Per ora ancora nessuna traccia di Giulia, domani riprenderanno le ricerche all’interno del parco delle Groane e anche del laghetto presente nell’area boschiva.