Monza: gli intimano alt ma scappa e rischia di travolgere agenti, denunciato

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Besana in Brianza hanno identificato e denunciato l?uomo che nel pomeriggio di lunedì scorso, 8 maggio, aveva forzato un posto di controllo, in località Correzzana, ed era fuggito dopo uno spericolato inseguimento. Si tratta di un 34enne di origini marocchine, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Benché non avesse mai conseguito la patente di guida, l’uomo era stato notato alla guida di un’auto; gli era stato intimato l’alt, ma era fuggito dando vita un inseguimento di oltre trenta chilometri lungo le strade dei comuni dell?alta Brianza. Aveva poi imboccato una strada a fondo cieco bloccata da due dissuasori stradali in pietra, ma invece di fermarsi aveva abbandonato il mezzo proseguendo la corsa a piedi e facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia. Durante la fuga aveva a più riprese era stata sfiorata la tragedia: incurante dell?intenso traffico, aveva compiuto pericolosissime manovre percorrendo strade in contromano e sfiorando pedoni. In piazza Mazzini di Casatenovo, inoltre, aveva quasi travolto una pattuglia della polizia locale che aveva tentato di fermarlo.

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri dopo il ritrovamento dell?auto hanno permesso raccogliere gravi e concordanti indizi di reità sull?indagato identificato quale uomo alla guida dell?auto, che è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente. Nel corso della perquisizione effettuata sull?auto, inoltre, sono state trovate tracce di cocaina che, alla luce dei precedenti penali, lasciano pensare con tutta probabilità che la fuga possa essere stata determinata proprio dalla presenza di un maggiore quantitativo di droga.