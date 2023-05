MeteoWeb

Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – Brutto incidente che ha coinvolto Canet, Gonzalez e Arenas in curva 5 durante la gara della Moto2 del Gp di Francia a Le Mans. Piloti a terra ma coscienti, gara sospesa con bandiera rossa per i tanti pezzi in pista e per la pericolosità del punto. Arbolino era in testa, ma si riparte dalla griglia con le posizioni iniziali, visto che non sono stati completati 3 giri.