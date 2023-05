Dense foreste, isole e fiordi: Oslo vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra Oslo, la capitale e la città più grande della Norvegia e che ospita la ‘Global Space Conference on Climate Change 2023’, che si terrà dal 23 al 25 maggio. In questa immagine a falsi-colori, Oslo è visibile in grigio in alto al centro, circondata da una estesa e densa foresta visibile in rosso acceso. Facilmente raggiungibili dalla città, la foresta e le colline circostanti sono conosciute come Oslomarka. Si tratta di un’area protetta, dedicata alla natura, alle attività ricreative e all’agricoltura. La parte più ampia e più centrale è Nordmarka, che offre molti sentieri escursionistici in estate e piste da sci in inverno.

Oslo sorge in fondo al fiordo interno Oslofjord, che nell’immagine è costellato di traghetti e navi da carico. Sebbene il nucleo urbano della città si trovi sulla terraferma, Oslo comprende anche molte isole all’interno del fiordo. Queste isole sono popolari destinazioni turistiche, soprattutto in estate.

Dal momento che questa immagine è stata acquisita il 22 aprile 2023, le montagne a nord-ovest di Oslo risultano ancora coperte di neve. Diversi corpi idrici, visibili in varie tonalità di blu e di bianco nell’immagine, appaiono congelati o coperti da ghiaccio e neve. Al contrario, le acque dei laghi Svelle e Øyeren, nella parte destra dell’immagine, appaiono nei toni del verde e del beige. Ciò è probabilmente dovuto alla presenza di sedimenti nei fiumi che defluiscono nei laghi. Svelle e Øyeren sono separate dal delta del fiume Glomma, il più lungo della Norvegia, che scorre da nord-est nel lago Øyeren e sfocia infine nell’Oslofjord, più a sud.

Le immagini a falsi-colori vengono utilizzate per rivelare informazioni che altrimenti sarebbero invisibili all’occhio umano. A seconda della combinazione di colori scelta, è possibile rivelare diversi tipi di copertura del suolo. Il canale del vicino infrarosso di Copernicus Sentinel-2 è stato utilizzato per elaborare questa immagine, che evidenzia la vegetazione – in rosso.