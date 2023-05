Pallanuoto: Champions League, final eight al via a Belgrado con Brescia e Recco

MeteoWeb

Belgrado, 31 mag. – (Adnkronos) – Da mercoledì 31 maggio a sabato 3 giugno Belgrado ospita per il terzo anno consecutivo la Final8 di pallanuoto maschile, ovvero, la fase finale della Len Champions League che designerà la squadra campione d?Europa. Come nelle ultime due edizioni, anche in questa occasione ci saranno due squadre italiane, la Pro Recco, che difende il trofeo conquistato consecutivamente negli ultimi due anni, e l?AN Brescia, che proverà a scrivere per la prima volta il proprio nome nell?albo d?oro del torneo.

Si parte oggi con i quarti di finale e su Sky e in streaming su NOW andranno in onda in diretta i match delle due italiane, con l?AN Brescia prima a scendere in acqua contro i greci dell?NC Vouliagmeni alle ore 18.30. A seguire, alle 20, sarà la volta della Pro Recco, che se la vedrà con la squadra ungherese dell?FTC Telekom Budapest, più conosciuta come Ferencvaros. Partita secca, chi vince gioca le semifinali in programma giovedì, cui faranno seguito le varie finali di sabato, con quella per il titolo prevista alle 21. In casi di vittoria di liguri e lombardi, semifinale tutta italiana. Tutte le partite con la telecronaca affidata a Daniele Barone, affiancato nel commento dal ct della Nazionale Maschile, Alessandro Campagna.