Parlamento: Bonelli, ‘bene monito Mattarella, basta decreti omnibus e fiducie’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Condividiamo l’iniziativa del Presidente Mattarella che, come spesso avevamo sollecitato anche noi, ha chiesto ai Presidenti di Camera e Senato di porre un limite alla decretazione d’urgenza e di gestire in maniera più attenta e responsabile i provvedimenti: un ammonimento che sostiene l’importanza del processo legislativo e il rispetto delle materie di competenza dei decreti”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“La tendenza a riempirli di emendamenti estranei all’oggetto originario non solo confonde il contenuto dei provvedimenti stessi, ma va anche a minare la funzione del Parlamento, rischiando di ridurlo a un mero votificio. Un esempio su tutti: nel decreto alluvione c?è la norma su l’aumento capacità rigassificazione che non c’entra nulla con gli alluvionati e certamente complica la lotta al cambiamento climatico. Nelle parole del Presidente, vediamo un importante richiamo al dovere di una corretta programmazione legislativa, che riequilibri il rapporto tra l’iniziativa del Governo e il dibattito parlamentare”.

“Auspico che l?iniziativa del Capo dello Stato possa essere recepita e che ci sia un reale impegno per un cambiamento di tendenza. Il legislatore, ? conclude Bonelli, ? deve rispettare i principi di chiarezza e pertinenza dei provvedimenti, per il bene del nostro sistema democratico?.