Pd: Picierno, ‘Pse? Recidere matrice ‘democratica’ scelta miope’

Roma 4 mag (Adnkronos) – “Mentre la democrazia è ovunque sotto attacco e le forze autocratiche tentano di attaccare le nostre istituzioni recidere la matrice ?democratica? dal nome del nostro gruppo sarebbe una scelta miope e di corto respiro. Essere progressisti oggi è essere democratici. Non solo in Italia”. Lo scrive su Twitter Pina Picierno, del Pd, vice presidente dell’Europarlamento sul cambio del nome in Pse dell’Eurogruppo.