Pd: Schlein, ‘avversario è destra, si scaglia contro poveri’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Non dobbiamo mai dimenticare che gli avversari sono a destra. Una destra che in questo momento sta colpendo su vari fronti le fasce più fragili delle nostre comunità”. Così Elly Schlein ad Ancona con la candidata sindaca dem Ida Simonella.

“E’ una destra negazionista dell’emergenza climatica, è una destra che vorrebbe farci dipendere sempre dalle fonti fossili, è una destra che colpisce le persone migranti, come se dimenticasse che la società più sicura è quella più inclusiva, quella che riesce ad avere un sistema di accoglienza funzionale e che non scavalchi le amministrazioni locali ma che le coinvolga che punti all’accoglienza diffusa nelle piccole soluzioni abitative con servizi di inserimento che sono fondamentali. E’ una destra che proprio la settimana scorsa ha emanato un decreto, il primo maggio, che aumenta la precarietà”.

“Sotto a un taglio del cuneo fiscale che è solo per qualche mese, hanno nascosto una norma che strutturalmente rende più precario il lavoro e più ricattabili i lavoratori e le lavoratrici. La stessa norma con cui hanno cancellato un importante misura di sostegno ai redditi più bassi, diminuendo le risorse contro la povertà. Si scagliano più contro i poveri più che contro la povertà. A fronte di tutto questo, io credo che anche qui abbiamo una amministrazione guidata da una persona competente, appassionata e determinata che possa fare la differenza”.