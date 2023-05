Perugia, 21enne trovata morta negli alloggi universitari

MeteoWeb

Perugia, 6 mag. (Adnkronos) – Una 21enne è stata trovata morta a Perugia negli alloggi universitari di Corso Giuseppe Garibaldi. A dare l’allarme è stato ieri notte un ragazzo, fidanzato di un’amica della vittima. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Questura che hanno sentito il giovane. Il ragazzo ha detto che la sua fidanzata non riusciva a mettersi in contatto con l’amica da circa 24 ore e gli ha chiesto di andare a verificare la situazione. Una volta forzata la porta, è entrato, trovando la 21enne senza vita.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero di turno che ha disposto il trasporto della salma all’obitorio comunale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.