Pnrr: Avs, ‘accantonato emendamento Corte conti, prima audizione Carlino’**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Sulla norma proposta dal Governo per imbrigliare la Corte dei conti abbiamo chiesto poco fa una audizione con il presidente Guido Carlino”. Così Filiberto Zaratti e Franco Mari, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, dopo una interruzione della commissione Affari costituzionali dove è in corso la discussione sul Dl Pa.

“Ricordiamo che l?emendamento da noi fortemente contestato pretende di intervenire sulla Corte dei conti in quanto organo della Pubblica amministrazione – per giustificare l?ammissibilità dell?emendamento, in totale spregio del principio della separazione dei poteri. Per ora l?emendamento è stato accantonato e sarà votato per ultimo solo dopo l?audizione con la Corte dei Conti?.