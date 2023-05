MeteoWeb

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Poche ore a Bruxelles e capisci che il clima dell’Ue verso l?Italia è cambiato. Da investimento e speranza a timore e allarme per il PNRR e oggi per l’autonomia differenziata. Il Governo Meloni è un danno. Ascolti le critiche, cambi la rotta, finché in tempo. È in gioco il destino dell’Italia”. Così su Twitter Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria del Pd.