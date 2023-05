Previsioni Meteo Veneto, forte maltempo in arrivo per la risalita del ciclone Afro-Mediterraneo

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

Il passaggio di una bassa pressione sull’Italia settentrionale mantiene inizialmente condizioni di variabilità/instabilità sul Veneto. Dal pomeriggio di domenica temporanea rimonta anticiclonica con tempo relativamente più stabile lunedì. Da martedì una bassa pressione sull’Italia centrale convoglierà sulla regione correnti orientali che porteranno annuvolamenti e qualche precipitazione anche fino a mercoledì. Pressione in aumento e tempo più stabile giovedì.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 14 maggio

Nuvolosità variabile, con annuvolamenti più consistenti in montagna e crescenti schiarite a partire dalle zone sud-orientali. Modeste precipitazioni locali o sparse, in esaurimento nel corso del pomeriggio in pianura, un po’ più persistenti in montagna. Limite della neve intorno a 1800-2100 m. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 15 maggio

Cielo: Cielo poco nuvoloso, con tratti di sereno più ampi nella prima parte della giornata in pianura e aumento della nuvolosità nel pomeriggio, specie in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: In pianura generalmente assenti; in montagna in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio, specie nelle ore pomeridiane, con limite neve oltre i 2200-2400 m.

Temperature: Minime in leggero calo, massime in contenuto aumento.

Venti: In quota dai settori settentrionali, tesi fino al mattino, poi moderati; nelle valli variabili, con possibili rinforzi da nord. In pianura variabili, a tratti deboli e a tratti moderati, in intensificazione da nord-est dalla sera in prossimità della costa.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 16 maggio

Cielo: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con parziali schiarite più probabili al mattino in montagna e nel corso del pomeriggio sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse e in alcune fasi persistenti e di moderata intensità. Limite delle nevicate intorno a 1900-2200 m.

Temperature: Minime in aumento, massime in diminuzione.

Venti: Da nord-est: in quota da moderati in intensificazione fino a tesi/forti; in pianura da moderati/tesi sull’entroterra a prevalentemente tesi o a tratti forti sulla costa, sulla pianura limitrofa e su quella meridionale.

Mare: Mosso.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 17 maggio

Nella prima metà di giornata, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse; dalle ore centrali fenomeni in diradamento/esaurimento e possibili parziali schiarite. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione. Venti da nord-est moderati, anche tesi in prossimità della costa.

Previsioni Meteo Veneto per giovedì 18 maggio

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite, in prevalenza senza precipitazioni. Temperature senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento.

