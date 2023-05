Psg sospende Messi, alta tensione: cosa succede

MeteoWeb

(Adnkronos) – Il Paris Saint Germain sospende Leo Messi per 2 settimane. Il 35enne fuoriclasse argentino è volato in Arabia Saudita senza il permesso del club, che ha adottato il provvedimento disciplinare: sospensione per 15 giorni, durante i quali il campione del mondo non sarà pagato. Messi, come riferisce L’Equipe, non potrà allenarsi o giocare. Salterà quindi i prossimi impegni di campionato in programma domenica a Troyes e contro l’Ajaccio il 13 maggio. Nella migliore delle ipotesi tornerà in campo il 21 maggio contro l’Auxerre. La sospensione sembra la pietra tombale sul rapporto tra il Psg e l’argentino, con il contratto in scadenza a giugno. Alla fine della stagione, il divorzio a questo punto appare scontato.