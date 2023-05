Renzi: “Sul Riformista la foto di Travaglio in ginocchio…”

MeteoWeb

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “La trattativa Stato-mafia non c’è stata, lo ha detto la Cassazione. Alla luce di questo mi aspetterei che dopo 10 anni Travaglio venisse in televisione tutti i giorni e dicesse ‘scusate, ho sbagliato’. Siccome non lo farà lui, domani metteremo una foto gigantesca sul Riformista, fatta con l’intelligenza artificiale, con Travaglio in ginocchio che chiede scusa a Giorgio Napolitano”. Lo ha detto a Porta a Porta, su Rai Uno, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, preparandosi ad iniziare l’avventura editoriale con Il Riformista.

Sarà un giornale di partito? “Assolutamente no, anzi nel primo numero penso non ci sia mai la parola ‘Italia Viva’. Però ci sono riflessioni sulle tasse. C’è tutte le volte un confronto tra uno a favore e uno contro, su un argomento: in questo caso la ricandidatura di Biden. Oggi ero in Parlamento e ho chiesto alla Camusso di fare un pezzo contro il jobs act, mentre Nannicini lo farà a favore. In sintesi, sarà un luogo di dibattito, con una serie di iniziative che tengano forte il Dna garantista del Riformista”, dice.