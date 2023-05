Roland Garros 2023, Fognini e Sinner al secondo turno

MeteoWeb

Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Impresa di Fabio Fognini, 36 anni, che si qualifica al secondo turno del Roland Garros 2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurro, numero 130 del mondo, supera il canadese Felix Auger Aliassime, numero 10 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in due ore e 17 minuti.

Esordio positivo anche per Jannik Sinner. La testa di serie numero 8 non ha problemi contro il francese Alexandre Muller e si impone per 6-1, 6-4, 6-1.

Flavio Cobolli, numero 159 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5 in due ore di gioco.