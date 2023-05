Roma: inchiesta su ?talpa? Clodio, processo per Marianera e De Vivo il 7 giugno**

MeteoWeb

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – E? stato fissato per il 7 giugno davanti ai giudici dell?ottava sezione penale, l?inizio del processo nei confronti di Camilla Marianera, la praticante avvocato finita in carcere a Roma insieme al suo compagno Jacopo De Vivo con l?accusa di corruzione in atti giudiziari. I due sono accusati dai pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, che hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato, di avere ?venduto? in cambio di ?mazzette?, notizie coperte dal segreto istruttorio.

Lo scorso marzo il tribunale del Riesame ha confermato il carcere per Marianera (De Vivo aveva rinunciato al ricorso) non accogliendo l?istanza del difensore. La praticante avvocato, nel corso del suo interrogatorio si era avvalsa della facoltà di non rispondere dichiarando però che nei dialoghi intercettati aveva ??millantato?? e che non aveva rapporti con alcun pubblico ufficiale nell?ufficio intercettazioni e che non aveva mai ricevuto e consegnato soldi.

Secondo l?atto d?accusa dei pm della procura di Roma,dal 2021 al dicembre scorso, Marianera e il compagno ”erogavano utilità economiche a un pubblico ufficiale allo stato ignoto, appartenente agli uffici giudiziari di Roma e addetto all?ufficio intercettazioni, perché ponesse in essere atti contrari ai doveri del suo ufficio, consistenti nel rilevare l?esistenza di procedimenti penali coperti dal segreto, l?esistenza di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, atti remunerati mediamente nella misura di 300 euro a richiesta??. L?inchiesta intanto è in corso e punta a individuare la ?talpa? che dall?ufficio intercettazioni di piazzale Clodio passava informazioni coperte da segreto d?ufficio alla praticante avvocato e al suo compagno.