Salone libro: Filini (Fdi), ‘Schlein non riesce a prendere distanze da estremisti’

MeteoWeb

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – ?Elly Schlein ha un serio problema con i facinorosi e con gli estremisti, non riesce a prendere le distanze da chi impedisce a un ministro della Repubblica di presentare un libro al Salone di Torino. Il tentativo di far passare come semplice contestazione un atto violento e antidemocratico come quello di impedire la manifestazione delle idee che abbiamo visto oggi, è goffo e ridicolo, è bene che la Schlein rifletta sulla linea sempre più ideologica ed estremista che sta imponendo al suo partito”. Lo afferma il deputato di Fratelli d?Italia Francesco Filini.