Salvini: “Pseudo ambientalismo salva topi e nutrie e fa male all’uomo”

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – ”C’è uno pseudo ambientalismo ideologico che non voleva mettere a posto gli argini per salvare le nutrie e i topi e così fa male all’uomo e all’ambiente stesso… Mi stanno a cuore i topi ma anche gli uomini…”. Così Matteo Salvini in video collegamento con il congresso di Noi Moderati.

“Sono stato in Emilia Romagna, nel prossimo Cdm parleremo di quello che c?è da fare per aiutare quelle popolazioni” colpite dall’alluvione. “Tanti agricoltori e imprenditori sottolineano che una delle cause di questa tragedia è la mancanza di manutenzione degli argini. C?è un certo tipo di ecologia che va a danno dell?ambiente: è necessario iniziare a parlare di ambiente in maniera non ideologica. Un grande traguardo il sì al decreto ponte, con 60mila posti di lavoro in posti che hanno fame di lavoro?, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture.