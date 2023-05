Sanità: Schlein, ‘governo avvantaggia quella privata, Pd si batterà con forza’**

MeteoWeb

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Siamo qui a sostegno di Simonella, del suo progetto, della sua competenza, della speranza che accende Ancona e il suo futuro”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad Ancona per sostenere Ida Simonella ai ballottaggi.

“Oggi letto le preoccupazioni della Corte dei Conti sulla sanità pubblica in 14 regioni. Il Pd sin dalla prima manovra del governo ha denunciato che non erano state messe le risorse necessarie, il governo taglia la sanità pubblica avvantaggiando quella privata. E’ un scelta di campo. E contro questa scelta di campo il Pd si batterà con forza”.