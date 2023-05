Sanremo 2023, procura chiede archiviazione per Blanco: Codacons si oppone

MeteoWeb

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il Codacons presenterà formale opposizione alla richiesta di archiviazione per il cantante Blanco depositata dalla Procura di Imperia in relazione alla ‘performance’ del cantante a Sanremo 2023. Lo comunica lo stesso Codacons in una nota, ricordando che “come noto, era stato proprio l?esposto del Codacons a portare all?apertura di una inchiesta da parte della magistratura per il danneggiamento avvenuto sul palco dell?Ariston nel corso dell?ultimo festival di Sanremo”.

“Non condividiamo la richiesta di archiviazione, anche a seguito di quanto emerso dopo i fatti di Sanremo e delle evidenze secondo cui non si sarebbe trattato di una scena concordata con la Rai, ma di una vera e propria esplosione di rabbia da parte dell?artista -spiega il presidente Carlo Rienzi- Crediamo ci siano tutti gli estremi per proseguire l?inchiesta e accertare i fatti dinanzi al Tribunale, e per questo presenteremo formale opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura?.