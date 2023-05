Siria: Raisi è arrivato a Damasco, prima visita presidente Iran dal 2011

MeteoWeb

Teheran, 3 mag. (Adnkronos) – Ebrahim Raisi è arrivato a Damasco per quella che è la prima visita ufficiale di un presidente iraniano in Siria dal 2011. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Mehr, precisando che Raisi, dopo la cerimonia di benvenuto, incontrerà il suo omologo Bashar al-Assad.

Nella sua missione il presidente iraniano è accompagnato da diversi ministri, tra i quali quelli degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian, del Petrolio, Javad Owji, e della Difesa, Mohammad Reza Gharaei Ashtiani. Nel corso della visita di due giorni, Raisi incontrerà diversi esponenti del governo siriano e una rappresentanza dei cittadini iraniani che vivono in Siria, parteciperà a un meeting con gli imprenditori dei due Paesi e visiterà alcuni luoghi sacri per gli sciiti.