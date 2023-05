Sport: insediato a Palazzo Chigi il Comitato per gli anniversari nazionali

MeteoWeb

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Nel pomeriggio di ieri, nella Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, si è insediato il Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, nominato con decreto a firma del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. La cerimonia è stata presieduta dal Ministro Abodi, alla presenza del Capo di Gabinetto, Massimiliano Atelli, e della Coordinatrice della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, Elena Guerri dall?Oro. Nella sua introduzione, il Ministro Abodi, dopo aver portato i saluti del Presidente Giorgia Meloni, ha illustrato la missione del Comitato:

?Credo fermamente nella testimonianza della memoria, nei suoi valori e nei suoi significati, ed è fondamentale trasferirla alle nuove generazioni utilizzando i canali e i linguaggi a loro più adeguati. Per questo utilizzeremo, in modo propositivo, anche la scuola e l?università come canali diretti di comunicazione e luoghi di confronto perché il lavoro svolto possa avere l?efficacia che merita nel rispetto delle persone, degli accadimenti e dei luoghi che celebreremo. Avvertiamo l?esigenza di iniziare prima possibile a dialogare con bambini e bambine sul tema della memoria della Nazione, per rafforzare un modello educativo e formativo al quale la scuola dà certamente il suo grande contributo, al quale potremo associare il nostro. Lavoreremo in armonia con i Ministeri della Cultura, della Difesa, dell?Impresa e del Made in Italy, titolari di preziosi contenuti celebrativi, per creare un opportuno coordinamento. Auguro quindi buon lavoro a tutto il Comitato che, sono certo, riuscirà a dare un forte contributo nella elaborazione di una trama narrativa che consenta di ricordare e celebrare al meglio gli anniversari nazionali e permetta di costituire un patrimonio, una biblioteca delle opportunità, che lasceremo a disposizione di tutti, a partire dai più giovani?.

Il Comitato, organo consultivo del Ministro, costituito da un gruppo di undici esperti del mondo accademico, imprenditoriale, culturale e istituzionale del nostro Paese, è guidato dal Presidente Luciano Violante, ha come componenti la dott.ssa Beatrice Buscaroli, il dott. Pietrangelo Buttafuoco, la dott.ssa Alessandra Di Castro, la dott.ssa Mariella Enoc, la prof.ssa Alessandra Necci, la prof.ssa Silvia Onesti, il prof. Francesco Perfetti, il dott. Giampiero Perri, la rettrice Antonella Polimeni e il prof. Luciano Zani. La riunione di oggi è stata immediatamente operativa, con l?intento di avviare i lavori per contribuire alla definizione degli indirizzi generali e degli obiettivi della programmazione, oltre all?individuazione delle strategie per la promozione del valore e del significato della memoria alle nuove generazioni.