Surf: sei azzurri pronti per i mondiali a El Salvador, in palio 8 carte olimpiche

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – È iniziato ufficialmente il countdown per i Campionati Mondiali di surf, in programma da martedì 30 maggio a mercoledì 7 giugno nelle acque di La Bocana/El Sunzal (El Salvador). La rassegna iridata assegnerà ben otto carte olimpiche. Si qualificheranno direttamente ai Giochi Estivi di Parigi 2024, infatti, l?uomo e la donna con il punteggio più alto provenienti da ciascuno dei quattro continenti (Africa, Asia, Europa e Oceania).

I due slot di qualificazione olimpica per le Americhe, invece, saranno decisi attraverso i Giochi Panamericani di Santiago 2023. Per l?Italia sono iscritti alla competizione sei atleti (tre uomini e tre donne): Leonardo Fioravanti, Jesse Mendes, Edoardo Papa, Emily Gussoni, Giada Legati e Indiana Ferri. L’evento, dopo otto giornate di gara, vivrà il proprio momento clou nella giornata di mercoledì 7 giugno, dedicata alle finali delle gare maschile e femminile.