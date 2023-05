Taekwondo: a Baku scatta l’ora dei Mondiali, 15 azzurri in gara

MeteoWeb

Baku, 25 mag. – (Adnkronos) – Si terrà a Baku (Azerbaijan) la 26/a edizione dei Campionati Mondiali di taekwondo, tappa fondamentale ai fini del ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sarà la Crystal Hall della capitale azera ad ospitare le prove da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno.

Proveranno a rendersi protagonisti ben 15 azzurri (sette uomini e otto donne), guidati nella trasferta iridata dal direttore tecnico Claudio Nolano. Si tratta di Teodoro Del Vecchio, Vito Dell?Aquila (foto ANSA), Dennis Beretta, Gabriele Caulo, Stefano Maggiore, Simone Alessio e Roberto Botta in campo maschile e di Sofia Zampetti, Martina Corelli, Ilenia Elisabetta Matonti, Giada Al Halwani, Cristina Gaspa, Natalia D?Angelo, Maristella Smiraglia e Alessandra Ilic in quello femminile.

Riflettori puntati soprattutto su Simone Alessio, oro europeo un anno fa a Manchester, e sul campione olimpico e mondiale in carica Vito Dell’Aquila, posizionati rispettivamente al primo e terzo posto nella graduatoria a cinque cerchi delle rispettive categorie di peso. Di seguito il programma delle gare.