Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Firenze

Dopo il maltempo estremo dei giorni scorsi, torna l’alta pressione, con condizioni meteo in netto miglioramento sull’Italia, eccetto per residui rovesci oggi al Sud. Le temperature sono in aumento. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 4 maggio, in alcune località italiane:

+27°C a Firenze, Uta, Siliqua

a Firenze, Uta, Siliqua +26°C a Trento, Bolzano, Bressanone, Vigevano, Stradella, Spessa Po, Corteolona, Vado Ligure, Empoli, Ribera, Oristano, Decimomannu, Guspini, Villasor

a Trento, Bolzano, Bressanone, Vigevano, Stradella, Spessa Po, Corteolona, Vado Ligure, Empoli, Ribera, Oristano, Decimomannu, Guspini, Villasor +25°C a Brescia, Alessandria, Sezzadio, La Spezia, Cisano sul Neva, Pordenone, Siena, Prato, Lucca, Sassari, Sciacca, Faicchio

a Brescia, Alessandria, Sezzadio, La Spezia, Cisano sul Neva, Pordenone, Siena, Prato, Lucca, Sassari, Sciacca, Faicchio +24°C a Roma, Milano, Monza, Como, Sondrio, Lodi, Crema, Cremona, Torino, Asti, Novara, Vercelli, Aosta, Udine, Vicenza, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Tivoli, Ceccano, Supino, Ceprano, Napoli, Sapri, Boscoreale, Siracusa, Agrigento, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Alghero

a Roma, Milano, Monza, Como, Sondrio, Lodi, Crema, Cremona, Torino, Asti, Novara, Vercelli, Aosta, Udine, Vicenza, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Tivoli, Ceccano, Supino, Ceprano, Napoli, Sapri, Boscoreale, Siracusa, Agrigento, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Alghero +23°C a Verona, Padova, Treviso, Vipiteno, Brunico, Bergamo, Lecco, Mantova, Imperia, Modena, Ferrara, Ravenna, Imola, Forlì, Pisa, Arezzo, Frosinone, Palermo, Trapani, Soverato, Rende, Torano Scalo, Olbia

a Verona, Padova, Treviso, Vipiteno, Brunico, Bergamo, Lecco, Mantova, Imperia, Modena, Ferrara, Ravenna, Imola, Forlì, Pisa, Arezzo, Frosinone, Palermo, Trapani, Soverato, Rende, Torano Scalo, Olbia +22°C a Genova, Savona, Varese, Biella, Rovigo, Rimini, Latina, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Cosenza, Taranto, Caserta, Salerno, Benevento, Enna, Caltanissetta

a Genova, Savona, Varese, Biella, Rovigo, Rimini, Latina, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Cosenza, Taranto, Caserta, Salerno, Benevento, Enna, Caltanissetta +21°C a Catania, Messina, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Avellino, Chieti, Cesena, Cuneo, Belluno

a Catania, Messina, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Avellino, Chieti, Cesena, Cuneo, Belluno +20°C a Brindisi, Vieste, Pisticci, Pescara, Orvieto, Venezia

a Brindisi, Vieste, Pisticci, Pescara, Orvieto, Venezia +19°C a Crotone, Terni, Foligno, Macerata

a Crotone, Terni, Foligno, Macerata +18°C a Campobasso, Isernia, Termoli, Vibo Valentia, L’Aquila, Perugia

a Campobasso, Isernia, Termoli, Vibo Valentia, L’Aquila, Perugia +17°C a Spoleto

a Spoleto +16°C a Gubbio.