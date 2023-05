Tennis: Internazionali Bnl, Coric ko in due set e Tsitsipas in semifinale

MeteoWeb

Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – Stefanos Tsitsipas si qualifica per la semifinale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il greco, numero 5 del mondo e del seeding, supera il croato Borna Coric, numero 16 del ranking Atp e 15 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 36 minuti. Tsitsipas affronterà in semifinale il russo Daniil Madvedev, numero 3 del mondo e terza testa di serie.