Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Aryna Sabalenka ko al 2° turno degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Wta 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, cede alla statunitense Sofia Kenin, numero 134 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2 in un’ora e 39 minuti.