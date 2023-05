Tennis: Navratilova riceve racchetta d’oro, ‘è stato anno difficile ma ora sto bene’

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Quest’anno è stato molto difficile per me, ma adesso sto bene. Sono grata, per ovvie ragioni, di essere qui con voi, ho sempre amato l’Italia. Il mio primo torneo qui è stato nel 1973, ho sempre amato mangiare il gelato…, il tennis mi ha dato una vita sorprendente, per la quale sono grata e ho sempre cercato di ricambiare quando giocavo e quando mi sono ritirata”. Sono queste le parole della campionessa ceca naturalizzata statunitense Martina Navratilova che, ha sconfitto il cancro, e ha ricevuto oggi al Foro Italico, prima della finale maschile degli Internazionali d’Italia, la Racchetta d’Oro, il premio che la Fitp ogni anno assegna a uno o più protagonisti della storia del tennis.

“Questo sport è abbastanza difficile ed è una scuola di vita. Ti insegna, pazienza, perseveranza, ad essere giusti e umili. Anche se non ho mai vinto questo torneo, ho sempre amato essere qui per tutti voi, la passione che mostrate per lo sport è quella che provo io, ed è per questo che mi sono sempre sentita a casa in Italia. Grazie dal profondo del mio cuore per tutti i ricordi del passato e per oggi, apprezzo questa giornata che ricorderò per sempre”, ha aggiunto la Navratilova.