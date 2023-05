Terzo polo: Paita (Iv), ‘Calenda? Serve pazienza di Giobbe, riunione sarà lunedì alle 21’

MeteoWeb

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Seguire i cambi di opinione di Carlo Calenda richiede la pazienza di Giobbe?. Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato.

“Ieri alle 17.25 ho convocato la riunione per sabato, online. Alle 17.28 Calenda ha ringraziato confermando la presenza. Adesso ha cambiato idea e vuole cambiare giorno. La verità è che questo modo di fare è inspiegabile: va nei talk a insultare Renzi ma non accetta che se ne parli in riunione di gruppo. Per evitare problemi, tuttavia, ho deciso di rinviare la riunione di gruppo da sabato a lunedì, alle 21, con possibilità di collegamento online”, spiega Paita.

“Trovo abbastanza cinico che si citi la questione alluvione come motivazione per rinviare la riunione. Martedì sera quando i nostri cuori e la nostra attenzione erano concentrati sulla Romagna, Calenda su La7 attaccava Renzi in studio con Floris e Bersani. Ma ognuno risponde delle sue scelte. La riunione dei senatori si terrà dunque lunedì 22 maggio alle 21”, conclude Paita.