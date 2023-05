Ucraina: Berlino, ‘taglio funzionari tedeschi decisione unilaterale di Mosca’

MeteoWeb

Berlino, 28 mag. (Adnkronos/Dpa) – Berlino ha negato che la nuova limitazione al numero di funzionari tedeschi in Russia sia una reazione di Mosca a una precedente espulsione di diplomatici russi dal suolo tedesco. L’ambasciata tedesca a Mosca ha dichiarato che la Russia aveva già reagito all’espulsione di diplomatici russi dal suolo tedesco cacciando a sua volta lo stesso numero di diplomatici dal Paese.

“Entrambi i processi si sono conclusi. Il governo tedesco rifiuta fermamente qualsiasi collegamento o connessione con il limite ora unilateralmente imposto dalla Russia”, ha dichiarato l’ambasciata tedesca. Ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva dichiarato alla Dpa che la Russia non prende questo tipo di iniziative, ma le sue sono soltanto risposte alle misure prese dalla parte tedesca.

Il nuovo limite entrerà in vigore all’inizio di giugno e riguarderà soprattutto il servizio diplomatico e il settore culturale. Tra gli altri, dovranno essere tagliati posti alla Scuola Tedesca di Mosca e ai Goethe Institutes in Russia.