Ucraina: Blinken, ‘Kiev ha ciò di cui ha bisogno per riconquistare suo territorio’

MeteoWeb

Washington, 9 mag. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato di ritenere che l’Ucraina abbia le risorse di cui ha bisogno per riconquistare, attraverso una controffensiva, il territorio occupato dalla Russia.

“Hanno ciò di cui hanno bisogno per continuare ad avere successo nel riconquistare il territorio che è stato preso con la forza dalla Russia negli ultimi 14 mesi”, ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri britannico James Cleverly.

“Non è solo una questione di armi, ma di l’addestramento”, ha aggiunto Blinken. “Dobbiamo essere sicuri che gli ucraini possano mantenere i sistemi che forniamo loro, ed è importante, ovviamente, che abbiano i piani giusti, ancora una volta, per avere successo”.