Ucraina: Guterres accoglie con favore iniziativa di pace paesi africani

MeteoWeb

Washington, 17 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha accolto con favore l’iniziativa di pace per il conflitto russo-ucraino proposta da diversi paesi africani. Il suo portavoce Stéphane Dujarric ha confermato che il segretario generale ha comunicato il suo “soddisfatto benvenuto” all’iniziativa parlando al telefono con il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa.

“Come abbiamo già detto, siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa che possa portarci a una pace in linea con la Carta, con il diritto internazionale e con le risoluzioni dell’Assemblea generale”, ha dichiarato Dujarric in conferenza stampa.