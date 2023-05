Ucraina: Isw, ‘Mosca sfrutterà attacco al Cremlino per cancellare parate 9 maggio’

MeteoWeb

Washington, 5 mag. (Adnkronos) – La Russia potrebbe utilizzare l’attacco del 3 maggio con droni al Cremlino per annullare quante più parate possibile per il 9 maggio, secondo l’Istituto per lo studio della guerra (ISW).

Il comitato investigativo della Russia ha annunciato di aver aperto un procedimento penale “per atti terroristici in relazione al tentativo di attacco al Cremlino”, rafforzando ulteriormente l’ipotesi che Kiev ne sia responsabile.