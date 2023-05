Ucraina: Medvedev, ‘attacco nucleare preventivo se Occidente fornisce armi a Kiev’

MeteoWeb

Mosca, 26 mag. (Adnkronos) – L’Occidente non riesce a capire che il confronto fra la Russia e i Paesi della Nato può, a un certo punto, per esempio se saranno fornite armi nucleari all’Ucraina, portare a un attacco nucleare preventivo, ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale Dmitry Medvedev, parlando con i giornalisti durante una visita in Vietnam. “Ci sono leggi di guerra irreversibili. In merito a forniture di armi nucleari all’Ucraina, un attacco preventivo dovrà essere portato a termine”, ha spiegato. Un attacco ci sarà “se si verificheranno certe circostanze”. L’Ucraina riceverà aerei e “forse anche armi nucleari. Ma questo significa che un missile con una testata nucleare li sorvolerà”.