Ucraina: Spiegel su esplosioni Nord Stream, ‘sempre più indizi portano a Kiev’

Berlino, 26 mag. (Adnkronos) – Aumentano gli indizi di un coinvolgimento di Kiev nelle esplosioni del gasdotto Nord Stream. Lo rivela lo Spiegel, secondo cui gli investigatori tedeschi, guidati dal procuratore generale Peter Frank, sono sempre più certi che per il trasporto dell’esplosivo sia stato impiegato il veliero ‘Andromeda’, utilizzato per minare il Nord Stream nel Mar Baltico lo scorso settembre.

La conferma arriverebbe dall’analisi dei metadati di un’e-mail inviata durante il noleggio dell’imbarcazione, che porterebbero in Ucraina. Il settimanale riporta anche la notizia del ritrovamento nella barca di tracce di un esplosivo, l’ottogene, “molto diffuso sia in Occidente sia nell’ex blocco orientale”. Tuttavia, nonostante i forti indizi, l’intelligence di Berlino ha ribadito che al momento non è possibile imputare con assoluta certezza la paternità del sabotaggio all’Ucraina.