Ue: Mattarella, ‘futuro legato a partenariato con Africa sempre più intenso’

MeteoWeb

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “È con attenzione e partecipazione che seguiamo le dinamiche di sviluppo politico, economico e sociale del continente africano, nella convinzione che il futuro dell?Europa sia intimamente legato alla realizzazione di un partenariato sempre più intenso e articolato con l?Africa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato in onore del Presidente della Repubblica dell?Angola Joao Lourenco.

“La fortunata circostanza che vede la sua visita avere luogo alla vigilia della Giornata dedicata all?Africa, nella ricorrenza del sessantesimo anniversario della fondazione dell?Organizzazione dell?Unità africana, rappresenta -ha detto ancora il Capo dello Stato- uno stimolo ad agire assieme e con sempre maggiore impegno, per affrontare le gravi sfide della nostra epoca: dal cambiamento climatico, allo sviluppo ineguale, fino ai fenomeni migratori. Un impegno cui far fronte forti di uno spirito di collaborazione alimentato dalla fiducia e dal rispetto reciproco”.