Università: Renzi, ‘con superbonus Conte ha rubato a poveri per dare a ricchi’

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Sulle proteste degli studenti per il caro affitti mi limito a far notare la stortura di un Paese in cui si regalano decine di miliardi di euro a chi generalmente non ne ha bisogno con il superbonus 110% e poi si incolpano gli avversari di non destinare spiccioli per gli studentati o i contributi affitti o le borse di studio”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Chi ha rubato ai poveri per dare ai ricchi, in questo Paese, è stato innanzitutto il Movimento Cinque Stelle con il super bonus: Giuseppe Conte voleva fare Robin Hood ed è stato lo sceriffo di Nottingham. Domani, sul Riformista, pubblicheremo tutti i dati a conforto di questa tesi. Il bello è che poi Conte, come pure Landini, vanno a fare la processione laica dai ragazzi delle tende: perché per i social funziona. Non c?è che dire: lui su Instagram va forte. È con la Gazzetta Ufficiale che ha sempre avuto problemi”.