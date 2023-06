2 giugno: Bergesio (Lega), ‘sia giorno di festa per la pace ispirata da nostra Costituzione’

MeteoWeb

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – ?In questa giornata celebriamo e festeggiamo il 77/mo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Il mio ringraziamento va a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell?Ordine che anche oggi lavorano per la sicurezza dei cittadini e che nei nostri territori sono il primo volto delle istituzioni. Il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani?. Lo afferma il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica che si è svolta stamani in Piazza Galimberti a Cuneo.

?Mi auguro -aggiunge- che il 2 giugno possa diventare anche un giorno di festa per la Pace, che va ricercata e tutelata attraverso la cooperazione e il dialogo tra le Nazioni, ed ispirandoci ai valori della nostra Costituzione?.